Туристка из России впала в кому после того, как попала под катер в Абхазии

Россиянка попала под винт катера в Абхазии и впала в кому Туристка из России впала в кому после того, как попала под катер в Абхазии

Москва10 сен Вести.В Республике Абхазия произошел инцидент на воде с участием туристки из России, по итогам которого она впала в кому. Об этом сообщает РЕН.

По информации источника, это произошло в Гагре. Девушка находилась в воде в момент, когда водитель одного из находившихся рядом катеров начал сдавать назад.

На пути движение катера оказалась россиянка, которая попала под винт. У нее зафиксированы множественные раны живота и конечностей, кишечника. Диагностирована анемия и шок.

Пострадавшая была госпитализирована в Сочи в состоянии комы. Водитель катера после задержания полицией был отпущен.

Проводится проверка.