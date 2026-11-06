Москва6 нояВести.Генеральное консульство России в Анталье подтвердило гибель российского туриста в одном из отелей Аланьи, заявили представители консульства агентству ТАСС.
Так они прокомментировали сообщения турецких СМИ о смерти россиянина Олега Фидченко во время отдыха в Аланье с семьей.
По данным журналистов, туристу стало плохо в бане отеля. Россиянина доставила в больницу скорая помощь, но спасти его жизнь врачам не удалось.
Информацию о гибели россиянина 28 октября текущего года подтверждаем. Случай был признан страховымсказали сотруднику генконсульства РФ
Дипломаты добавили, что консульство оформило необходимые документы, чтобы репатриировать тело россиянина на родину.