Дипломаты РФ подтвердили гибель россиянина в отеле турецкого города Аланья Генконсульство России подтвердило гибель соотечественника в Турции

Москва6 ноя Вести.Генеральное консульство России в Анталье подтвердило гибель российского туриста в одном из отелей Аланьи, заявили представители консульства агентству ТАСС.

Так они прокомментировали сообщения турецких СМИ о смерти россиянина Олега Фидченко во время отдыха в Аланье с семьей.

По данным журналистов, туристу стало плохо в бане отеля. Россиянина доставила в больницу скорая помощь, но спасти его жизнь врачам не удалось.

Информацию о гибели россиянина 28 октября текущего года подтверждаем. Случай был признан страховым сказали сотруднику генконсульства РФ

Дипломаты добавили, что консульство оформило необходимые документы, чтобы репатриировать тело россиянина на родину.