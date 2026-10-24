Москва24 окт Вести.Гражданка России действительно погибла при купании в море, сообщает Генеральное консульство РФ в турецкой Анталье. Дипломаты добавили, что обращений в связи со смертью женщины пока не поступало, сообщает агентство ТАСС.

По информации, полученной от турецких компетентных органов, утонувшая сегодня утром женщина является гражданкой России. На отдыхе она находилась с супругом. Обращений в генконсульство по данной ситуации не поступало. Вместе с тем продолжим держать этот вопрос на контроле и при необходимости готовы оказать соответствующее консульское содействие отметили в Генконсульстве

Ранее турецкие СМИ сообщили, что женщину без признаков жизни обнаружили в море недалеко от отеля в районе Серик. Ее вытащили на берег, попытались отказать первую помощь, после чего доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

Журналисты утверждают, что погибшая – 77-летняя Алена Шевчук.