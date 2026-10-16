Москва16 окт Вести.Посольство РФ в Египте подтвердило факт гибели российского мальчика в Шарм-эль-Шейхе 14 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В связи с трагическим инцидентом 14 октября в Шарм-эш-Шейхе, в результате которого скончался несовершеннолетний российский гражданин, сообщаем, что Генеральное консульство России в этом городе активно вовлечено в решение необходимых вопросов с местными властями, оказывает все возможное содействие родителям говорится в сообщении

Отмечается, что ведомство предпринимает все необходимые меры, чтобы оформить документы по репатриации. Никаких искусственных препятствий в этом деле не создается, египетская прокуратура и другие инстанции находятся в контакте с российскими представителями.

Дипломаты выразили соболезнования родителям и близким прогибшего.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что мальчик качался в гамаке у бассейна на территории отеля Swissotel Sharm El Sheikh. В какой-то момент он упал на газон, где лежал высоковольтный кабель. От удара током ребенок скончался, а друг, который пытался его оттащить, попал в больницу.