"112": тело погибшего в отеле Шарм-эль-Шейха мальчика не отдают родителям "112": родителям погибшего в отеле Шарм-эль-Шейха мальчика не отдают тело

Москва16 окт Вести.Тело ребенка, погибшего от удара током в отеле Swissotel Sharm El Sheikh в Шарм-эль-Шейхе, не отдают родителям. Об этом сообщает Telegram-канал "112" со ссылкой на друга семьи.

По его словам, представители отеля сняли все камеры у бассейна, где произошел инцидент, и сначала отказывались вызывать полицию. А тело ребенка в итоге родителям пообещали выдать только через 10 дней.

Ранее появились сообщения о том, что мальчик качался в гамаке у бассейна на территории отеля Swissotel Sharm El Sheikh. В какой-то момент он упал на газон, где лежал высоковольтный кабель. От удара током ребенок скончался, а друг, который пытался его оттащить, попал в больницу.

По данным "112", второй ребенок был госпитализирован с проблемами с сердцем, так как ему стало плохо от увиденного.