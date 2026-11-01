В Индии два иностранца погибли в бассейне отеля от удара током

Два человека погибли в бассейне отеля в Индии В Индии два иностранца погибли в бассейне отеля от удара током

Москва1 ноя Вести.Два человека погибли и двое получили травмы в результате возможного удара электрическим током в бассейне пятизвездочного отеля Conrad Hotel в индийском городе Бангалор. Об этом сообщает газета Indian Express со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Жертвами инцидента стали 57-летний гражданин Германии, работавший в авиакомпании Lufthansa, и 45-летний гражданин Словакии, занимавший пост проектного менеджера в корпорации IBM.

По предварительным данным источников в отеле, мужчины получили удар током сразу после погружения в воду.

Среди пострадавших оказались супруга словацкого гражданина и сотрудник гостиничного комплекса, попытавшийся вытащить тонувших людей.

Полиция предполагает, что причиной трагедии могло стать короткое замыкание в оборудовании бассейна. По факту гибели иностранцев проводится проверка.

Ранее более 20 человек пострадали в результате падения световой мачты в Индии.