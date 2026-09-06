Британский турист утонул, пытаясь доплыть до пляжного бара в Испании Mirror: в Испании британский турист утонул, пытаясь доплыть до пляжного бара

Москва6 сен Вести.В Испании 45-летний британский турист утонул, выпрыгнув с туристического парома у побережья Коста-Дорада. Он пытался доплыть до пляжного бара, сообщает Mirror со ссылкой на местное издание Diari de Tarragona.

Инцидент произошел во время прогулки на пароме между прибрежными городами Камбрильс и Салоу в Каталонии. Мужчина находился на борту вместе со своим 42-летним братом и родителями. По данным местной газеты, он выпрыгнул из окна парома, когда судно находилось всего в нескольких минутах от порта Салоу, намереваясь добраться до берега вплавь.

Его брат последовал за ним в воду, однако сумел выжить. Спасательные службы оперативно прибыли на место, но спасти британца не удалось. Обстоятельства происшествия уточняются.