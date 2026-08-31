NTV: капитан одним из первых покинул затонувший у Кипра паром

NTV: капитан затонувшего у Кипра парома покинул судно одним из первых NTV: капитан одним из первых покинул затонувший у Кипра паром

Москва31 авг Вести.Капитан затонувшего у берегов Кипра парома покинул его одним из первых. Об этом рассказал турецкому телеканалу NTV моряк Мустафа Коч, лично отвезший капитана на катере к берегу.

По его словам, он не общался с капитаном, посчитав это "рискованным".

Покинул ли капитан судно первым? Покинул. Даже так – я его лично эвакуировал, отвез на своем катере его и второго капитана на берег отмечается в публикации

Уточняется, что, находившийся в порту Гирне на своем катере Коч немедленно направился к тонущему парому, получив сообщение о ЧП. Удалось эвакуировать не менее 60 пассажиров.

Ранее сообщалось, что среди погибших при крушении парома у берегов Северного Кипра есть россиянка.