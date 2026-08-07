Мужчина погиб при нелегальном перелете границы Испании на параплане

Мужчина погиб при попытке попасть из Марокко в Испанию на параплане Мужчина погиб при нелегальном перелете границы Испании на параплане

Москва7 авг Вести.Молодой человек погиб при попытке несанкционированного проникновения из Марокко на территорию испанского анклава Сеута с использованием параплана.

Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в Гражданской гвардии Испании.

По информации агентства, электронные системы пограничного контроля зафиксировали попытку пересечения границы в районе волнореза Бензу на севере Сеуты.

Оперативно прибывшие на место сотрудники ведомства обнаружили мужчину и констатировали у него прекращение дыхания и кровообращения. Попытки вернуть пострадавшего к жизни успехом не увенчались.

В настоящее время испанские правоохранительные органы проводят расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

В последние дни Сеута столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся различными путями попасть в испанский автономный город, расположенный на севере Африки, из Марокко.

Ранее сообщалось, что ситуация в испанской Сеуте, куда в течение последней недели по морю попали порядка 40 тысяч нелегальных мигрантов, вышла из-под контроля.

Всплеск числа прибывающих связывают с решением Верховного суда Испании, согласно которому лица, достигающие испанской территории вплавь, не подлежат автоматическому возвращению в Марокко и каждый случай пересечения границы подлежит индивидуальному рассмотрению.