Отдых в Италии обернулся трагедией для российских туристов La Repubblica: 38-летний россиянин утонул в озере Комо во время отпуска

Москва4 сен Вести.Гражданин России в возрасте 38 лет погиб при купании в итальянском озере Комо. Об этом сообщило итальянское национальное информационное агентство ANSA.

По информации агентства, Абраменко зашел в воду без прыжка и уже во время плавания, находясь рядом со спутницей, начал барахтаться и скрылся под водой, после чего на поверхности больше не появлялся. Очевидцы, чьи слова приводит SHOT, рассказывают, что перед этим он внезапно принялся жестикулировать, стараясь привлечь к себе внимание. Девушка сразу же позвала на помощь людей на берегу и позвонила в экстренные службы, однако спасти мужчину уже не удалось.

Telegram-канал SHOT называет имя погибшего - Дмитрий Абраменко. Вместе с девушкой мужчина жил в небольшом прибрежном отеле формата B&B в коммуне Блевио, а в день трагедии пара решила съездить в соседнюю коммуну Нессо. Происшествие случилось в местечке Карено, входящем в состав этой коммуны.

Как сообщают итальянские журналисты, координацию поисков взяло на себя судно 3-го подразделения береговой охраны озера Комо. К операции привлекли водолазов пожарной службы Милана, вертолет, а также катер пожарных из Комо. Итальянские СМИ пишут, что тело туриста нашли почти через час после начала поисков.

Наиболее вероятной причиной гибели в Италии называют внезапное недомогание во время плавания; по данным российских каналов, россиянин мог почувствовать себя плохо либо лишиться сознания. Обстоятельства случившегося устанавливаются, официальных заявлений от местных властей пока не было.

Летний сезон на озере Комо отмечен целой серией трагедий. В июне возле музея "Храм Вольты" в Комо погибла девятилетняя девочка египетского происхождения, отдыхавшая с семьей. Позднее у Менаджо утонул голландский турист, пытавшийся спасти оказавшегося в беде сына, затем мужчина пропал в воде после прыжка с причала в Сан-Сиро, а 15 августа в Тремеццине погиб молодой человек, нырнувший с лодки.

В марте другой российский турист погиб на отдыхе на Филиппинах: его унесло в открытый океан на популярном пляже Пука Бич на острове Боракай. Мужчина зашел в воду, однако мощное отбойное течение стало уносить его от берега. Дежуривший на пляже спасатель немедленно бросился на выручку, но спасти отдыхающего не сумел и погиб вместе с ним.