Москва17 окт Вести.Причиной гибели мальчика от удара током в отеле Шарм-эль-Шейха могла стать неисправная проводка. Об этом рассказал ТАСС отец ребенка.

Линия электропередачи, использовавшаяся для освещения территории отеля, не была оснащена устройством защитного отключения, которое бы сохранило жизнь ребенка. Он умер именно из-за того, что долго был под напряжением и сеть не отключилась считает мужчина

При этом он подчеркнул, что сразу после трагедии, в тот же самый вечер, сотрудники отеля начали оперативно устранять повреждения электропроводки.

Инцидент произошел 14 октября в отеле Swissotel Sharm El Sheikh. По имеющимся данным, 11-летний ребенок качался на гамаке и в какой-то момент упал или спрыгнул на газон. Там находился высоковольтный кабель, и мальчика ударило током. Также пострадал другой ребенок, который пытался ему помочь – он попал в больницу с проблемами с сердцем.