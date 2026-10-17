Второй пострадавший в Шарм-эш-Шейхе мальчик жив и остается в отеле

Второй ребенок, пострадавший в Шарм-эль-Шейхе, жив и находится в отеле Второй пострадавший в Шарм-эш-Шейхе мальчик жив и остается в отеле

Москва17 окт Вести.Второй мальчик, который пострадал в Шарм-эль-Шейхе, жив. После инцидента он провел в постели весь следующий день, но сейчас в отеле. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на отца погибшего ребенка.

Второй мальчик жив: он весь следующий день после инцидента пролежал в кровати, но сейчас находится в отеле говорится в публикации

Россиянин и его жена очень благодарны мальчику: тот не растерялся, пытался помочь и позвал взрослых.

Отец погибшего сообщил, что по факту смерти сына идут следственные действия - расследование уже начато, следователи опрашивают причастных, но детали пока не раскрывают.

Ранее сообщалось, что мальчик из России погиб в Шарм-эль-Шейхе, упав с гамака на высоковольтный кабель. Друг попробовал вытащить его, но спасти не сумел и сам попал в больницу.