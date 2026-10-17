Москва17 октВести.Второй мальчик, который пострадал в Шарм-эль-Шейхе, жив. После инцидента он провел в постели весь следующий день, но сейчас в отеле. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на отца погибшего ребенка.
Второй мальчик жив: он весь следующий день после инцидента пролежал в кровати, но сейчас находится в отелеговорится в публикации
Россиянин и его жена очень благодарны мальчику: тот не растерялся, пытался помочь и позвал взрослых.
Отец погибшего сообщил, что по факту смерти сына идут следственные действия - расследование уже начато, следователи опрашивают причастных, но детали пока не раскрывают.
Ранее сообщалось, что мальчик из России погиб в Шарм-эль-Шейхе, упав с гамака на высоковольтный кабель. Друг попробовал вытащить его, но спасти не сумел и сам попал в больницу.