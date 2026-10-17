Источник сообщил, когда семья погибшего в Египте мальчика получит его тело Семья погибшего в Египте мальчика получит его тело после проведения процедур

Москва17 окт Вести.Семья получит тело погибшего в Шарм-эль-Шейхе российского мальчика после окончания необходимых процедур. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в туриндустрии Египта.

Тело ребенка перевезут в Россию по завершении необходимых процедур говорится в заявлении собеседника журналистов

16 октября СМИ сообщили, что в отеле Шарм-эль-Шейха Swissotel Sharm El Sheikh погиб 11-летний ребенок из России. Согласно публикациям, он качался в гамаке и упал на газон, где лежал высоковольтный кабель. Мальчика ударило током. Российское посольство подтвердило информацию о гибели ребенка и сообщило, что трагедия произошла 14 октября. Дипломаты выразили соболезнования родным мальчика и уточнили, что находятся в контакте с египетской стороной.