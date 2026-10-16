РСТ начал проверку после сообщений о гибели ребенка в отеле Шарм-эль-Шейха РСТ проверяет информацию о гибели мальчика от удара током в отеле Шарм-эль-Шейха

Москва16 окт Вести.Российский союз туриндустрии (РСТ) начал проверку после сообщений о гибели мальчика из РФ в египетском отеле Swissotel Sharm El Sheikh в Шарм-эль-Шейхе. Об этом пишет "Москва 24".

На данный момент у нас нет подтвержденных сведений от египетских властей, отеля или российских официальных структур об обстоятельствах происшествия и состоянии пострадавшего ребенка цитирует сообщение РСТ издание

Ранее появилась информация о том, что в отеле Шарм-эль-Шейха погиб ребенок. Он качался на гамаке и упал на газон, где лежал высоковольтный кабель. Мальчика ударило током. Друг попытался оттащить его, но спасти так и не смог, при этом пострадал сам. Сейчас он находится в больнице.