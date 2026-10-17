В Шарм-эль-Шейхе выясняют причины гибели ребенка от удара током в отеле Следствие выясняет причины гибели мальчика в отеле Шарм-эль-Шейха

Москва17 окт Вести.В Шарм-эль-Шейхе выясняют обстоятельства гибели российского мальчика на территории отеля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в туристической индустрии.

Следствие устанавливает обстоятельства инцидента, …а также каким образом электрокабель, после контакта с которым погиб ребенок, оказался во дворе гостиницы цитирует собеседника агентство

Уточняется, что сам отель проверяют на соблюдение мер безопасности.

Трагедия произошла 14 октября в отеле Swissotel Sharm El Sheikh. По имеющимся данным, 11-летний ребенок качался на гамаке и в какой-то момент упал или спрыгнул на газон. Там находился высоковольтный камень, и мальчика ударило током. Также пострадал другой ребенок, который пытался ему помочь – он попал в больницу с проблемами с сердцем.