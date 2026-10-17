Власти не оказывают давления на семью погибшего в отеле Шарм-эль-Шейха ребенка Отец погибшего в Египте ребенка заявил об отсутствии давления со стороны властей

Москва17 окт Вести.Власти не оказывают давления на семью ребенка из России, погибшего в отеле Шарм-эль-Шейха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отца мальчика.

Мужчина также сообщил, что в отеле, где произошла трагедия, приняли "первичные меры по обеспечению безопасности" отдыхающих. Руководство компании встретилось с родителями ребенка и предложило им помощь.

Также отец погибшего рассказал о состоянии второго ребенка, которого ударило током в том же отеле. Согласно более ранним сообщениям, мальчик пытался помочь товарищу и вызвал взрослых, но сам пострадал. Он пролежал в кровати весь следующий день, а сейчас находится в отеле.