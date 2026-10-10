ТАСС: РСТ не получал сообщений о пострадавших россиянах при взрыве в Эр-Рияде

РСТ не получал сообщений о пострадавших россиянах при взрыве в Эр-Рияде ТАСС: РСТ не получал сообщений о пострадавших россиянах при взрыве в Эр-Рияде

Москва10 окт Вести.Российский союз туриндустрии (РСТ) пока не располагает подтвержденными сведениями о российских туристах, которые могли пострадать при взрыве в аэропорту столицы Саудовской Аравии. Об этом представители организации сообщили ТАСС.

В организации уточнили, что запрашивают необходимые сведения у представителей туристической отрасли.

На данный момент Российский союз туриндустрии не располагает подтвержденной информацией о пострадавших российских туристах в связи с сообщениями о взрыве в аэропорту Эр-Рияда сказали представители РСТ

Ранее в субботу агентство Reuters сообщило о взрыве на территории аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде. По словам очевидцев, в результате происшествия пострадали несколько человек. Пассажиров эвакуировали.

Информация об инциденте появилась на фоне участившихся атак йеменских хуситов. 8 октября представители движения подтвердили, что нанесли ракетный удар по аэропорту в Эр-Рияде.