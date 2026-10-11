МИД РФ осудил удар по аэропорту Эр-Рияда и призвал к дипломатии

МИД России осудил ракетную атаку на аэропорт Эр-Рияда МИД РФ осудил удар по аэропорту Эр-Рияда и призвал к дипломатии

Москва11 окт Вести.МИД России выступил с осуждением ракетного удара по международному аэропорту Эр-Рияда, в результате которого, по данным ведомства, погибли 12 человек и более 300 получили ранения. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В российском ведомстве подчеркнули необходимость урегулирования региональных кризисов политико-дипломатическими методами с учетом интересов всех государств региона.

Россия осуждает данную атаку и призывает участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры говорится в публикации

Москва выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Среди погибших, как уточнили в МИД РФ, есть подданные Саудовской Аравии и граждане Бангладеш, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и США. Атака также нанесла серьезный материальный ущерб.

По предварительной информации российского посольства в Саудовской Аравии, граждан РФ среди пострадавших нет.