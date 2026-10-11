Москва11 октВести.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку на международный аэропорт в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Глава всемирной организации также указал на недопустимость ударов по гражданской инфраструктуре.
Я глубоко потрясен и решительно осуждаю субботнюю атаку хуситов на международный аэропорт … в результате которой погибли людинаписал Гутерриш на странице в соцсети X
Ранее президент США Дональд Трамп назвал ракетный обстрел здания аэропорта в столице саудовского королевства "совершенно недопустимым".
В ночь на 11 октября Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии подтвердило гибель не менее 12 человек в результате атаки на аэропорт имени короля Халида. Состояние некоторых из 309 раненых врачи оценивают как тяжелое.
Власти Саудовской Аравии обвинили в причастности к ударам по аэропорту хуситов из движения "Ансар Алла" и пообещали дать решительный ответ на акт агрессии.
Хуситы, со своей стороны, не взяли на себя ответственность за удар по главной воздушной гавани Саудовской Аравии.