Генсек ООН осудил ракетную атаку на аэропорт Эр-Рияда и упомянул о хуситах

Гутерриш отреагировал на ракетную атаку на аэропорт Эр-Рияда Генсек ООН осудил ракетную атаку на аэропорт Эр-Рияда и упомянул о хуситах

Москва11 окт Вести.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку на международный аэропорт в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Глава всемирной организации также указал на недопустимость ударов по гражданской инфраструктуре.

Я глубоко потрясен и решительно осуждаю субботнюю атаку хуситов на международный аэропорт … в результате которой погибли люди написал Гутерриш на странице в соцсети X

Ранее президент США Дональд Трамп назвал ракетный обстрел здания аэропорта в столице саудовского королевства "совершенно недопустимым".

В ночь на 11 октября Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии подтвердило гибель не менее 12 человек в результате атаки на аэропорт имени короля Халида. Состояние некоторых из 309 раненых врачи оценивают как тяжелое.

Власти Саудовской Аравии обвинили в причастности к ударам по аэропорту хуситов из движения "Ансар Алла" и пообещали дать решительный ответ на акт агрессии.

Хуситы, со своей стороны, не взяли на себя ответственность за удар по главной воздушной гавани Саудовской Аравии.