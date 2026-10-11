Саудовская Аравия обещала хуситам решительный ответ на атаку на аэропорт

Саудовская Аравия обвинила хуситов в ракетной атаке на аэропорт в Эр-Рияде Саудовская Аравия обещала хуситам решительный ответ на атаку на аэропорт

Москва11 окт Вести.Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила движение "Ансар Алла" в ракетном обстреле аэропорта в столице королевства Эр-Рияде и пообещала решительный ответ хуситам, контролирующим часть территории Йемена.

Об этом заявил представитель коалиции Турки аль-Малики.

Нападение, совершенное хуситскими формированиями в субботу на один из пассажирских терминалов Международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде, приведшее к гибели и ранениям гражданских лиц среди пассажиров и сотрудников аэропорта, квалифицируется как полномасштабное военное преступление говорится в заявлении аль-Малики в соцсети X

Представитель коалиции добавил, что арабские страны, которые поддерживают международно признанное правительство Йемена, не оставят атаку на аэропорт Эр-Рияда без ответа.

Аль-Малики добавил, что командование Объединенных сил коалиции считает произошедшее террористическим актом и отреагирует на него "в соответствии с международным гуманитарным правом и принятыми в нем нормами".

Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии подтвердило гибель не менее 12 человек в результате атаки на аэропорт имени короля Халида в столице королевства.

Агентство Reuters информировало о более чем 300 пострадавших в результате происшествия. Состояние некоторых раненых врачи оценивают как тяжелое.

9 октября в аэропорту Эр-Рияда прогремел мощный взрыв. За сутки до этого по терминалу воздушной гавани также был нанесен ракетный удар.