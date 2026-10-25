Москва25 окт Вести.Силы Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили баллистическую ракету, выпущенную хуситами из йеменского мятежного движения "Ансар Алла" в направлении столицы Саудовской Аравии. Об этом сообщил в социальной сети Х официальный представитель альянса Турки аль-Малики

Силы ПВО перехватили и уничтожили баллистическую ракету, выпущенную боевиками-хуситами в направлении Эр-Рияда говорится в заявлении представителя коалиции

Сбитая ракета стала уже третьей воздушной целью, перехваченной за ночь силами Арабской коалиции.

Ранее агентство Agence France-Presse сообщило о нескольких взрывах, прозвучавших в Эр-Рияде. До этого коалиция перехватила и уничтожила два беспилотных летательных аппарата в районе столицы Саудовской Аравии.

Накануне военный представитель йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) Яхья Сариа назвал аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии военной целью для хуситов и предупредил авиакомпании об опасности его использования. Сариа заявил, что аэропорт "никогда не будет безопасным" местом, поскольку хуситы будут продолжать наносить по нему удары. Ответственность за его дальнейшую эксплуатацию Сариа возложил на Саудовскую Аравию.