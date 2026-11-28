Москва28 ноя Вести.Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили баллистическую ракету, которая летела в направлении южных районов королевства. Такое заявление сделал официальный представитель арабской коалиции, которую возглавляет Эр-Рияд, генерал-майор Турки аль-Малики.

Об этом он сообщил в социальной сети X.

Силы ПВО перехватили и уничтожили баллистическую ракету, выпущенную … хуситами в направлении южного региона указано в сообщении

Между хуситами и возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалицией с июля началось резкое обострение. Так, ранее 28 ноября стало известно, что авиация арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по столице Йемена Сане и портовому городу Моха на западе страны.