Арабская коалиция перехватила две ракеты, запущенные хуситами Арабская коалиция перехватила две ракеты над югом Саудовской Аравии

Москва18 окт Вести.Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила в воздухе две баллистические ракеты, которые йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) запустило по городу Хамис Мушейт на юге королевства, сообщает Reuters.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявляет, что перехватила и уничтожила две баллистические ракеты, запущенные хуситами в направлении Хамис Мушейт отмечает Reuters

Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил 17 октября, что хуситы сбили вертолет Apache ВВС Саудовской Аравии на границе с королевством.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовской Аравии следует принять помощь Израиля в борьбе с хуситами. Глава Белого дома выразил разочарование в связи с ударами хуситов по Саудовской Аравии.

По словам Трампа, хуситы долго не проявляли активности, а теперь вновь дали о себе знать и атакуют Эр-Рияд, "намеренно пытаясь поднять цены на нефть". Это делается в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут 3 ноября, заявил Трамп.