Арабская коалиция сбила две ракеты, запущенные хуситами в сторону Эр-Рияда

Арабская коалиция перехватила две ракеты, запущенные хуситами по Эр-Рияду Арабская коалиция сбила две ракеты, запущенные хуситами в сторону Эр-Рияда

Москва15 ноя Вести.Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила две баллистические ракеты, которые хуситы запустили в сторону Эр-Рияда, заявил представитель коалиции Турки аль-Малики в соцсети X.

Средства ПВО перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, запущенные йеменскими хуситами в направлении Эр-Рияда отметил аль-Малики

Коалиция сообщила ранее об уничтожении двух беспилотников в восточной провинции Саудовской Аравии.

Издание The Wall Street Journal написало о том, что хуситы потребовало от Саудовской Аравии $51 млрд за прекращение боевых действий.

Эр-Рияд находится в сложном положении: у Саудовской Аравии нет решения, которое дало бы возможность выйти из конфликта без потерь. Это связано с тем, что шансов принудить хуситов прекратить удары мало, а выполнение требований хуситов поставит королевство в уязвимое положение в будущем.