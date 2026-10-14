Над Саудовской Аравией перехвачены четыре крылатые ракеты и два БПЛА

Четыре крылатые ракеты и два БПЛА уничтожены над Саудовской Аравией Над Саудовской Аравией перехвачены четыре крылатые ракеты и два БПЛА

Москва14 окт Вести.Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция уничтожила четыре крылатые ракеты и два беспилотника (БПЛА) в небе над Эр-Риядом, заявил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики в соцсети X.

В городе Эр-Рияд упали обломки двух перехваченных крылатых ракет, четыре человека получили ранения отмечает аль-Малики

Пострадали 15 жилых домов.

В последнее время Эр-Рияд постоянно подвергается атакам со стороны йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Саудовской Аравии не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО) для перехвата всех ракет и дронов, которые хуситы запускают по королевству.

Саудовская Аравия перебрасывает зенитные батареи с места на место в попытке защитить дворцы и энергетическую инфраструктуру.