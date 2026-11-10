Саудовские силы ПВО перехватили ракеты хуситов, летевшие к Эр-Рияду Арабская коалиция перехватила запущенную хуситами по Эр-Рияду ракету

Москва10 ноя Вести.Силы противовоздушной обороны Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили баллистическую и крылатую ракеты, которые были выпущены йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы) в направлении Эр-Рияда. Об этом сообщил представитель альянса Турки аль-Малики в соцсети X.

Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили баллистическую, крылатую ракеты, запущенные террористами-хуситами в направлении Эр-Рияда написал аль-Малики

Ранее он также сообщил о перехвате баллистической ракеты над югом королевства.

Agence France-Presse, в свою очередь, сообщило взрывах в Эр-Рияде.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) требует у Саудовской Аравии 51 миллиард долларов за прекращение боевых действий. Хуситы обосновали размер суммы ущербом, который Саудовская Аравия нанесла территориям под контролем движения многолетними авиаударами и длительной блокадой.