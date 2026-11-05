Хуситы оценили перемирие с Саудовской Аравией в $51 млрд WSJ: хуситы требуют у Саудовской Аравии $51 млрд за прекращение боевых действий

Москва5 ноя Вести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) требует у Саудовской Аравии 51 миллиард долларов за прекращение боевых действий, заявила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Королевство обратилось к группировке, чтобы выяснить, на каких условиях можно добиться прекращения боевых действий путем переговоров. Ответ оказался неожиданным: 51 миллиард долларов говорится в публикации

Хуситы обосновали размер суммы ущербом, который Саудовская Аравия нанесла территориям под контролем движения многолетними авиаударами и длительной блокадой.

Собеседники газеты отметили, что теперь Эр-Рияд оказался в сложной ситуации: у королевства нет решения, которое позволило бы выйти из конфликта без потерь. Это связано с тем, что шансов силой заставить "Ансар Алла" прекратить удары мало, а выполнение требований хуситов поставит Саудовскую Аравию в уязвимое положение в будущем.

Хуситы требуют очень многого, и, на мой взгляд, финансовая составляющая может быть наименьшей из проблем для саудовцев. Гораздо серьезнее проблема создания прецедента, при котором группировка сможет в любой момент усиливать военное давление, чтобы добиваться новых уступок или денежных выплат заявил газете один из экспертов

29 октября движение "Ансар Алла" ударило по нефтяным объектам Саудовской Аравии в населенных пунктах Рас-Таннур, Рабиг и Абкайк. Также атаке вновь подверглись международные аэропорты в Эр-Рияде и Даммаме.

Госдеп США предписал части госслужащих, а также членам их семей, покинуть Саудовскую Аравию из-за роста угроз безопасности.

2 ноября представитель хуситов Омар аль-Бухейти сообщил об атаке на рынок в йеменской провинции Таиз, в результате которой погибли десять человек, а еще 16 были ранены.