СМИ: Эр-Рияд не ощущает достаточной поддержки со стороны Запада Bloomberg: власти Саудовской Аравии озадачены нехваткой поддержки от Запада

Москва12 окт Вести.Власти Саудовской Аравии недовольны из-за недостаточной поддержкой со стороны Запада в конфликте Эр-Рияда с йеменскими мятежниками-хуситами. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Недавно члены движения "Ансар Аллах" смогли нанести удар по международному аэропорту Эр-Рияда.

Наращивая масштабы атак, они пытаются заставить Саудовскую Аравию отступить и остановить воздушную кампанию. Эр-Рияд рассматривает эти удары как серьезную эскалацию, особенно учитывая их беспрецедентный характер заявил агентству эксперт по Йемену из неправительственной организации "Международная кризисная группа" (ICG) Ахмед Наджи

10 октября главное управление гражданской авиации королевства заявило, что после атаки на аэропорт Эр-Рияда погибли не менее 12 человек, еще 309 получили ранения. Движение "Ансар Аллах" сразу признало, что провело четыре масштабные операции с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников.