Несколько человек пострадали после новой атаки на аэропорт Эр-Рияда

После новой атаки на аэропорт Эр-Рияда есть пострадавшие Несколько человек пострадали после новой атаки на аэропорт Эр-Рияда

Москва11 окт Вести.В результате новой атаки на аэропорт Эр-Рияда несколько человек пострадали, сообщило в соцсети X Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии.

Точное число пострадавших ведомство не уточнило.

Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде подвергся новому нападению сегодня… 11 октября 2026 года… В результате нападения есть пострадавшие говорится в сообщении

Ранее движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило, что осуществило атаки на аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии. Целями ракетных и беспилотных атак хуситов также стали нефтяные объекты компании Saudi Aramco.

До этого официальный представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики сообщал, что в один из терминалов аэропорта Эр-Рияда попал неизвестный боеприпас. На месте удара начался пожар, работают спецслужбы.