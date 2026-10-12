Власти Саудовской Аравии предупредили о потенциальной угрозе в Эр-Рияде Власти Саудовской Аравии предупредили граждан о потенциальной угрозе в Эр-Рияде

Москва12 окт Вести.Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии выпустило предупреждение о потенциальной угрозе в Эр-Рияде.

Национальная платформа раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях в городе Эр-Рияд выпустила оповещение для предупреждения об опасности сказано в сообщении

Жителей призывают следовать официальным инструкциям.

Накануне йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило об осуществлении атак на аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии. Целями ракетных и беспилотных ударов хуситов также стали нефтяные объекты компании Saudi Aramco.

В результате удара по столичной авиагавани 11 октября погиб один человек, еще 11 пострадали. 10 октября в результате атаки на аэропорт Эр-Рияда погибли не менее 12 человек, более 300 ранены.