Система оповещения об угрозе сработала в столице Саудовской Аравии

В Эр-Рияде активировано предупреждение об угрозе Система оповещения об угрозе сработала в столице Саудовской Аравии

Москва24 окт Вести.В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде активировали систему оповещения о возможной угрозе. О сработавшем сигнале тревоги сообщила гражданская оборона королевства.

Сигнал подала национальная платформа раннего предупреждения, действующая в столице, чтобы заранее уведомить жителей о потенциальной опасности, указано в публикации ведомства на странице в соцсети X.

Помимо этого, аналогичное предупреждение распространили в городе Наджран.

22 октября спикер движения хуситов Яхья Сария сообщил, что представители военного крыла "Ансар Алла" обстреляли здание Министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.