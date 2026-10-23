СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Эр-Рияде "Синьхуа": в Эр-Рияде раздались мощные взрывы

Москва23 окт Вести.Мощные взрывы прогремели утром в пятницу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщило китайское информагентство "Синьхуа".

По его информации, местные жители получали оповещения о возможной опасности.

Агентство Reuters, в свою очередь, сообщило о перехвате и уничтожении баллистической ракеты, выпущенной в сторону Эр-Рияда со стороны Йемена.

22 октября спикер движения йеменских хуситов Яхья Сария сообщил, что представители военного крыла "Ансар Алла" обстреляли расположенное в столице Саудовской Аравии здание Минобороны.