Reuters: несколько взрывов прогремели в Эр-Рияде

В столице Саудовской Аравии прогремели взрывы Reuters: несколько взрывов прогремели в Эр-Рияде

Москва8 ноя Вести.Серия взрывов произошла в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации журналистов, незадолго до взрывов власти предупредили граждан о потенциальной угрозе.

Были слышны многочисленные громкие взрывы говорится в публикации

Подробности произошедшего не приводятся.

В конце октября Госдепартамент Соединенных Штатов предписал ряду государственных служащих, а также членам семей сотрудников посольства покинуть Саудовскую Аравию из-за возрастающих угроз безопасности. Как уточнялось, решение связано с ударами йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) по объектам гражданской инфраструктуры и аэропортам королевства.