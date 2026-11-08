Москва8 нояВести.Серия взрывов произошла в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщило агентство Reuters.
По информации журналистов, незадолго до взрывов власти предупредили граждан о потенциальной угрозе.
Были слышны многочисленные громкие взрывыговорится в публикации
Подробности произошедшего не приводятся.
В конце октября Госдепартамент Соединенных Штатов предписал ряду государственных служащих, а также членам семей сотрудников посольства покинуть Саудовскую Аравию из-за возрастающих угроз безопасности. Как уточнялось, решение связано с ударами йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) по объектам гражданской инфраструктуры и аэропортам королевства.