Дипмиссия США предупредила граждан об угрозе атак на аэропорты Саудовской Аравии

В посольстве США предупредили граждан о возможной опасности в Саудовской Аравии Дипмиссия США предупредила граждан об угрозе атак на аэропорты Саудовской Аравии

Москва25 окт Вести.Посольство США в Эр-Рияде предупредило американских граждан о риске ракетных и беспилотных атак на аэропорты Саудовской Аравии. Об этом говорится в сообщении дипломатической миссии в соцсети X.

С 23 октября Госдепартамент США распорядился, чтобы часть американских госслужащих и члены их семей покинули королевство из-за угроз безопасности. Исключение сделали для сотрудников, необходимых для выполнения критически важных задач.

Гражданам США следует учитывать возможность атак на аэропорты, закрытия воздушного пространства, отмены рейсов и других перебоев в транспортном сообщении говорится в сообщении

Аэропорт Эр-Рияда частично возобновил работу, тогда как аэропорты Джидды и Даммама продолжают принимать рейсы, но возможны задержки и отмены. Дипмиссия рекомендовала американцам проявлять осторожность и уточнять статус рейсов у авиакомпаний и в аэропортах.

Военная коалиция во главе с Саудовской Аравией продолжает операцию против йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы). Накануне силы коалиции сбили беспилотник в районе Эр-Рияда.