Арабская коалиция уничтожила второй дрон в районе Эр-Рияда Арабская коалиция заявила об уничтожении второго беспилотника в районе Эр-Рияда

Москва25 окт Вести.Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией против йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) перехватила и уничтожила еще один беспилотный летательный аппарат в районе Эр-Рияда. Об этом сообщил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

В районе Эр-Рияда был перехвачен и уничтожен беспилотник говорится в заявлении представителя коалиции в социальной сети X

Сбитый беспилотник стал второй воздушной целью, перехваченной за ночь в небе над Эр-Риядом.

Ранее военный представитель йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сариа назвал аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии военной целью для хуситов и предупредил авиакомпании об опасности его использования. Сариа подчеркнул, что аэропорт "никогда не будет безопасным" местом, поскольку хуситы будут продолжать наносить по нему удары. Ответственность за дальнейшую эксплуатацию авиагавани Сариа возложил на Саудовскую Аравию.