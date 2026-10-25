"Никогда не будет безопасным": хуситы назвали аэропорт Эр-Ряда военной целью Хуситы объявили аэропорт Эр-Рияда военной целью

Москва25 окт Вести.Аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии является военной целью для хуситов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный представитель йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) Яхья Сариа.

Он предупредил авиакомпании об опасности его использования, подчеркнув, что аэропорт Эр-Рияда "никогда не будет безопасным" местом, поскольку хуситы намерены продолжать его атаковать.

Вооруженные силы [формирования хуситов] предупреждают все авиакомпании, сотрудников и пассажиров, что не следует использовать аэропорт имени Халида в Эр-Рияде, поскольку он небезопасен, так как является военной целью наших войск заявил Сариа

Ответственность за дальнейшую эксплуатацию авиагавани военный представитель "Ансар Алла" возложил на Саудовскую Аравию.

Ранее администрация международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде объявила о возобновлении работы двух пассажирских терминалов после недавней приостановки из-за атак хуситов. Отмечается, что терминал 1 будет выделен для внутренних рейсов, а терминал 2 - для международных рейсов национальных перевозчиков начиная с воскресенья, 25 октября.

До этого, 10 и 11 октября, международный аэропорт Эр-Рияда подвергся атакам со стороны хуситов. По данным саудовских властей, в результате ракетного удара погибли не менее 12 человек и более 300 получили ранения. Позднее официальный представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики сообщил, что 11 октября на пассажирский терминал 4 упал неизвестный снаряд, вызвав пожар.