Два терминала международного аэропорта в Эр-Рияде вновь откроются после атак Аэропорт Эр-Рияда возобновляет работу двух терминалов после атак

Москва25 окт Вести.Администрация международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде объявила о возобновлении работы двух пассажирских терминалов после недавней приостановки из-за атак. Об этом заявили в пресс-службе воздушной гавани.

Сообщаем, что терминал 1 будет выделен для внутренних рейсов, а терминал 2 - для международных рейсов национальных перевозчиков … начиная с воскресенья, 25 октября говорится в сообщении, опубликованном на странице аэропорта в социальной сети X

Администрация аэропорта также порекомендовала пассажирам, у которых есть подтвержденные билеты, заранее уточнять статус бронирования и рейсов в своей авиакомпании перед тем, как ехать в аэропорт.

Ранее, 10 и 11 октября, международный аэропорт Эр-Рияда подвергся атакам со стороны йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы). По данным саудовских властей, в результате ракетного удара погибли не менее 12 человек и более 300 получили ранения. Позднее официальный представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики сообщил, что 11 октября на пассажирский терминал 4 упал неизвестный снаряд, вызвав пожар.