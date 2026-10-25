"Ансар Алла" сообщило об ударе по аэропорту в Саудовской Аравии

Хуситы ударили по аэропорту Эр-Рияда "Ансар Алла" сообщило об ударе по аэропорту в Саудовской Аравии

Москва25 окт Вести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило об ударе по аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом в своем Telegram-канале написал представитель движения Яхья Сариа.

Он добавил, что целями для ударов также стали авиабаза на юге Саудовской Аравии, и база ВМФ в городе Джизан.

Вооруженные силы Йемена … провели три военные операции с использованием десятков баллистических ракет добавил Сариа

Представитель хуситов назвал аэропорт в Эр-Рияде небезопасным и призвал международные авиакомпании отказаться от полетов туда.

25 октября ПВО Саудовской Аравии перехватила баллистическую ракет хуситов. Обломки боеприпаса упали в округах Хамис-Мушайт и Ахад-Руфейда – пострадали два человека.

11 октября хуситы также нанесли удар по международному аэропорту имени короля Халида. Жертвами обстрела стали 12 человек, еще 309 получили ранения.