Хуситы снова объявили аэропорты Саудовской Аравии целями для ударов

Хуситы призвали авиакомпании отменить рейсы в Саудовскую Аравию Хуситы снова объявили аэропорты Саудовской Аравии целями для ударов

Москва11 окт Вести.Йеменское мятежное движение "Ансар Алла" (хуситы) считает аэропорты Саудовской Аравии целями для ударов и театром военных действий. Об этом заявил представитель движения Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что хуситы вновь предупреждают все авиакомпании и путешественников о недопустимости использования аэропортов и воздушного пространства королевства.

Поскольку они [аэропорты] являются целями для ударов и театром военных действий для наших сил, за исключением аэропортов Мекки и Медины написал Сариа

Представитель движения призвал всех серьезно отнестись к соответствующим предупреждениям. Сариа также возложил ответственность на Эр-Рияд за любые последствия неудачных перехватов Саудовской Аравией ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что в результате ракетной атаки на международный аэропорт Эр-Рияда по меньшей мере 12 человек погибли, еще более 300 пострадали.