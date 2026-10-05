Москва5 окт Вести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило авиакомпании об опасности полетов в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Заявление распространил официальный представитель движения Мухаммед Абдессалам.

Хуситы подчеркнули, что после публикации предупреждения не считают себя ответственными за возможные последствия.

Руководствуясь заботой о безопасности гражданской авиации... центр координации гуманитарных операций предупреждает все авиакомпании, которые осуществляют полеты в воздушном пространстве Саудовской Аравии, что оно является небезопасным, так как... станет театром военных действий для наших вооруженных сил говорится в заявлении хуситов

Противостояние между "Ансар Алла" и поддерживаемой Саудовской Аравией проправительственной армией Йемена возобновилось в середине июля после четырех лет затишья. За это время хуситы заняли западное побережье Красного моря и города в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

Ранее в понедельник власти Йемена объявили о начале операции по освобождению города Сана от хуситов. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила, что при поддержке наземных сил правительственных войск задействовала 100 истребителей для ударов по объектам на подконтрольных хуситам территориях.