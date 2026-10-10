Саудовская Аравия начала военную операцию против хуситов в Йемене

Саудовская Аравия начала масштабную операцию против хуситов в Йемене Саудовская Аравия начала военную операцию против хуситов в Йемене

Москва10 окт Вести.Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала масштабную операцию против правящего в северной части Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), заявил официальный представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики в соцсети X.

Мы проводим масштабную операцию, направленную против сил и боевого потенциала террористического ополчения хуситов. Поражены 136 военные цели в районах, находящихся под контролем хуситов отметил аль-Малики

По его словам, авиация коалиции намерена уничтожить арсеналы хуситов.

Между тем армия правительства Йемена объявила о начале военной операции с целью вернуть районы страны, которые находятся вне контроля властей.

Арабская коалиция подтвердила свою поддержку вооруженным силам Йемена в борьбе с хуситами.

Член правления Центра ближневосточных исследований, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов заявил в беседе с ИС "Вести", что Саудовской Аравии придется приложить огромные усилия для полного подавления хуситов в северной части Йемена.

Причина состоит в том, что эксперты не могут сказать точно, насколько боеспособны подразделения просаудовского правительства Йемена, и хватит ли у Саудовской Аравии ресурсов для того, чтобы оказывать им поддержку.