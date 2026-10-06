Москва6 окт Вести.Контролирующее север Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило воздушное пространство Саудовской Аравии зоной проведения военной операции (кроме воздушного пространства над Меккой и Мединой), заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Мы предупреждаем все международные авиакомпании, использующие воздушное пространство Саудовской Аравии, о недопустимости продолжения полетов​​​. Воздушное пространство Саудовской Аравии является зоной наших [военных] операций, за исключением священного воздушного пространства Мекки и Медины отметил Сариа

После этого заявления "Ансар Алла" снимает с себя ответственность за последствия игнорирования предупреждения о недопустимости использования воздушного пространства Саудовской Аравии, уточнил Сариа.

Власти Йемена объявили 5 октября о начале операции по освобождению города Сана от хуситов.

Возглавляемая Саудовской Аравией Арабская коалиция сообщила, что продолжит оказывать полную оперативную поддержку вооруженным силам Йемена, чтобы помочь им восстановить контроль над территорией страны.