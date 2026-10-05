Хуситы атаковали аэропорты в Эр-Рияде и Абхе, а также НПЗ Saudi Aramco в Джидде

Хуситы сообщили о новых атаках на Саудовскую Аравию Хуситы атаковали аэропорты в Эр-Рияде и Абхе, а также НПЗ Saudi Aramco в Джидде

Москва5 окт Вести.Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удары по аэропортам в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и городе Абха на юге страны. Также был атакован нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Джидде.

Мы провели три крупные операции с использованием большого количества баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников​​​. Целью первой операции стал аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, в результате было прервано авиасообщение заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah

Завод Aramco в Рабихе (НПЗ) выбрали в качестве цели второй операции, добавил Сариа. На объекте произошел пожар.

Целью третьей операции стали аэропорт Абха, авиабаза в Хамис Мушейте и военный лагерь Аль-Акифа в провинции Асир, а также другие важные объекты в Наджране и Джизане, заключил военный представитель хуситов.

Ранее хуситы предупредили авиакомпании об опасности полетов в воздушном пространстве Саудовской Аравии. По словам официального представителя движения Мухаммеда Абдессалама, после публикации предупреждения хуситы не считают себя ответственными за возможные последствия.

4 октября движение "Ансар Алла" заявило о нанесении комбинированных ударов по объектам саудовской нефтяной компании Aramco в Эр-Рияде и районе Хурайс. По утверждению хуситов, обе операции были успешными: удары были точными и привели к крупным пожарам на атакованных объектах.