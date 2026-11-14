Москва14 нояВести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удары по международному аэропорту Эр-Рияда и насосной станции на нефтепроводе "Восток-Запад" в Саудовской Аравии, сообщает агентство Reuters.
Йеменские хуситы атаковали международный аэропорт Эр-Рияда и насосную станцию на нефтепроводе "Восток-Запад" в Саудовской Аравииотмечает Reuters
Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил 12 ноября, что бойцы движения вновь атаковали с помощью беспилотника (БПЛА) насосную станцию # 7 на магистральном нефтепроводе "Восток-Запад" в Саудовской Аравии.
Хуситы нанесли также удар по нефтяному объекту в порту Янбу на западе Саудовской Аравии. Цель успешно поражена, ардчеркнул Сариа.
Газета The Wall Street Journal сообщила, что хуситы требуют от Саудовской Аравии $51 млрд за прекращение боевых действий. Хуситы объяснили размер выкупа ущербом, который Саудовская Аравия нанесла районам, находящимся под контролем движения.