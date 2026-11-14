Reuters: хуситы ударили по аэропорту Эр-Рияда и насосной станции нефтепровода Reuters: хуситы атаковали аэропорт Эр-Рияда и насосную станцию нефтепровода

Москва14 ноя Вести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удары по международному аэропорту Эр-Рияда и насосной станции на нефтепроводе "Восток-Запад" в Саудовской Аравии, сообщает агентство Reuters.

Йеменские хуситы атаковали международный аэропорт Эр-Рияда и насосную станцию на нефтепроводе "Восток-Запад" в Саудовской Аравии отмечает Reuters

Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил 12 ноября, что бойцы движения вновь атаковали с помощью беспилотника (БПЛА) насосную станцию # 7 на магистральном нефтепроводе "Восток-Запад" в Саудовской Аравии.

Хуситы нанесли также удар по нефтяному объекту в порту Янбу на западе Саудовской Аравии. Цель успешно поражена, ардчеркнул Сариа.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что хуситы требуют от Саудовской Аравии $51 млрд за прекращение боевых действий. Хуситы объяснили размер выкупа ущербом, который Саудовская Аравия нанесла районам, находящимся под контролем движения.