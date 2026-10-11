Хуситы заявили об ударах по аэропортам и нефтяным объектам Саудовской Аравии

Хуситы заявили об атаках на аэропорты и нефтяные объекты Саудовской Аравии Хуситы заявили об ударах по аэропортам и нефтяным объектам Саудовской Аравии

Москва11 окт Вести.Движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об ударах по аэропортам и нефтяным объектам Саудовской Аравии.

Представители движения уточнили, что наносили удары ракетами и беспилотниками.

Вооруженные силы нанесли удары… по аэропортам Эр-Рияда и Даммама, газоперерабатывающему заводу в Шадкаме и нефтяному объекту в Танаджибе, принадлежащим компании [Saudi] Aramco написали хуситы в мессенджере Telegram

Ранее в тот же день официальный представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики сообщил, что в один из терминалов аэропорта Эр-Рияда попал боеприпас неизвестного происхождения. На месте удара начался пожар, работают спецслужбы.

Накануне два терминала аэропорта Эр-Рияда подверглись ракетной атаке, в результате которой погибли 12 человек, еще 309 получили ранения. МИД России осудил эти удары и призвал к урегулированию кризиса в регионе дипломатическими и политическими методами.