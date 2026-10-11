В терминал аэропорта Эр-Рияда попал неизвестный боеприпас Неизвестный боеприпас ударил в терминал вылета аэропорта Эр-Рияда

Москва11 окт Вести.Боеприпас неизвестного происхождения попал в четвертый терминал вылета аэропорта Эр-Рияда в Саудовской Аравии. На месте удара начался пожар, сообщает официальный представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики.

Уточняется, что в аэропорту уже работают спецслужбы.

Атака неизвестным снарядом на пассажирский терминал №4 в международном аэропорту имени короля Халида. В результате атаки возник пожар, компетентные органы работают на месте следует из поста коалиции в соцсети X

10 октября СМИ сообщили о взрывах в районе аэропорта Эр-Рияда. Позднее появилась информация, что в третий и четвертый терминалы воздушной гавани попали ракеты, что привело к обрушению части крыши.

11 октября главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило, что при атаке погибли 12 человек, еще 309 получили ранения.