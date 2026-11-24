Небоскреб в финансовом квартале Эр-Рияда был атакован Небоскреб в финансовом районе Эр-Рияда подвергся нападению

Москва24 ноя Вести.Один из небоскребов в финансовом квартале Эр-Рияда стал объектом атаки. Информацию об этом предоставил официальный представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики.

В своем сообщении в соцсети X он охарактеризовал произошедшее как теракт.

Одна из башен финансового центра подверглась трусливому террористическому нападению написал Турки аль-Малики

Он также отметил, что на месте инцидента действуют компетентные службы.

Агентство AFP, ссылаясь на очевидцев, передало, что во вторник удар был нанесен по самому высокому зданию Эр-Рияда, в котором размещается Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF). По словам местных жителей, по улицам финансового квартала проезжал автомобиль с громкоговорителем, призывавший пешеходов укрыться в безопасном месте.

19 ноября этот небоскреб уже становился объектом атаки хуситов. По данным Управления гражданской обороны Саудовской Аравии, тогда обошлось без пострадавших.