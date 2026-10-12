Йеменские хуситы вновь нанесли баллистический удар по аэропорту в Эр-Рияде Йеменские хуситы повторно атаковали аэропорт в Эр-Рияде баллистической ракетой

Москва12 окт Вести.Движение "Ансар Алла" (йеменские хуситы) вновь атаковало международный аэропорт им. короля Халеда в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхьи Сариа в Telegram-канале Вооруженных сил хуситов​​​.

Согласно его информации, удар был нанесен баллистической ракетой и попал точно в цель.

Незадолго до этого главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии выпустило предупреждение о потенциальной угрозе в Эр-Рияде.

Накануне "Ансар Алла" взяло на себя ответственность за атаки на аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии. Целями ракетных и беспилотных ударов хуситов также стали нефтяные объекты компании Saudi Aramco.

В результате удара по столичной авиагавани 11 октября погиб один человек, еще 11 пострадали. 10 октября в результате атаки на аэропорт Эр-Рияда погибли не менее 12 человек, более 300 ранены.