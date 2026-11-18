Москва18 нояВести.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло ракетные удары по финансовому центру и аэропорту в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, заявил представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.
Наши вооруженные силы нанесли успешные удары по международному аэропорту имени короля Халида и финансовому центру в столице саудовского противника Эр-Рияде, применив большое количество крылатых ракет. Точные удары достигли намеченных целейотметил Сариа
Удары стали ответом хуситов на атаки саудовской армии по гражданским объектам в Йемене, при которых погибли мирные жители, заключил Сариа.