Хуситы атаковали финансовый центр и аэропорт в Эр-Рияде

Хуситы ударили по финансовому центру и аэропорту в Эр-Рияде Хуситы атаковали финансовый центр и аэропорт в Эр-Рияде

Москва18 ноя Вести.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло ракетные удары по финансовому центру и аэропорту в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, заявил представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.

Наши вооруженные силы нанесли успешные удары по международному аэропорту имени короля Халида и финансовому центру в столице саудовского противника Эр-Рияде, применив большое количество крылатых ракет​​​. Точные удары достигли намеченных целей отметил Сариа

Удары стали ответом хуситов на атаки саудовской армии по гражданским объектам в Йемене, при которых погибли мирные жители, заключил Сариа.