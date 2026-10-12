Москва12 октВести.В результате очередной атаки на международный аэропорт Эр-Рияда погиб один человек, еще 11 получили ранения, передает агентство Reuters со ссылкой на управление гражданской авиации Саудовской Аравии.
Уточняется, что атака произошла вечером в воскресенье, 11 октября.
В результате атаки погиб проживавший в стране гражданин Пакистана ... (Раненые – прим. ред.) были экстренно госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощисказано в размещенном в соцсети X заявлении
Еще одним следствием атаки стал нанесенный инфраструктуре аэропорта материальный ущерб, масштабы которого оцениваются, добавили в управлении.
10 октября в результате атаки на аэропорт Эр-Рияда погибли не менее 12 человек, более 300 ранены.