Reuters: при атаке на аэропорт в Эр-Рияде 11 октября человек погиб, 11 пострадал

Жертвой новой атаки на аэропорт в Эр-Рияде стал 1 человек, 11 пострадали Reuters: при атаке на аэропорт в Эр-Рияде 11 октября человек погиб, 11 пострадал

Москва12 окт Вести.В результате очередной атаки на международный аэропорт Эр-Рияда погиб один человек, еще 11 получили ранения, передает агентство Reuters со ссылкой на управление гражданской авиации Саудовской Аравии.

Уточняется, что атака произошла вечером в воскресенье, 11 октября.

В результате атаки погиб проживавший в стране гражданин Пакистана ... (Раненые – прим. ред.) были экстренно госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи сказано в размещенном в соцсети X заявлении

Еще одним следствием атаки стал нанесенный инфраструктуре аэропорта материальный ущерб, масштабы которого оцениваются, добавили в управлении.

10 октября в результате атаки на аэропорт Эр-Рияда погибли не менее 12 человек, более 300 ранены.